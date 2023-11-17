Эти пары заставляют верить в судьбу и настоящую любовь.

Любовные истории на экране могут переростать в отношения в реальной жизни. Так и произошло у некоторых украинских актеров. Рассказываем, как они нашли друг друга и связали себя узами брака.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

В 2021 году состоялась свадьба одной из самых ярких пар украинского кино - Даши Легейды и Дмитрия Совы. Как рассказал в одном из интервью актер, он со своей женой познакомился на съемках. На следующий день они сходили на дискотеку, а на утро он уже сказал, чтобы она переезжала к нему. До свадьбы они были вместе всего 10 месяцев, но, как говорит Сова, его ни разу не посещала мысль, что он ошибся в своем выборе.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Анастасия и Григорий познакомились еще в университете. Но, как призналась Цимбалару, изначально она даже не замечала Григория, а потом они просто дружили. О симпатии даже речи не шло. Однако все изменилось на четвертом курсе, когда Настя помогла парню с ролью. В 2018 году Бакланов сделал возлюбленной предложение, но расписались они только в 2021 году.

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"Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни кольца, ни видеографа – ничего. Я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало", – рассказывала Анастасия.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик также познакомились на съемках сериала. Они играли влюбленную пару. Однако вскоре оба поняли, что у них любовь не только в кадре. На тот момент Фединчик был женат, однако ради Наталки расстался с супругой. Сейчас они воспитывают сына Андрюшу. К слову, в начале полномасштабного российского вторжения Фединчик ушел на фронт.

Анна Гуляева и Влад Никитюк

Один из самых популярных украинских актеров Влад Никитюк официально не женат. Однако у него есть возлюбленная, актриса Анна Гуляева. В интервью УНИАН Никитюк говорил, что его любимая - самая прекрасная женщина в мире. Также он рассказал, что за время войны их отношения только укрепились. Они двигаются в одном направлении и поддерживают друг друга.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин - относительно новые имена в украинском кино. Однако они уже успели себя отлично зарекомендовать в сериале "Женский доктор. новая жизнь". В сериале они сыграли влюбленную пару, но, как оказалось, они официально поженились еще до премьеры. Пара зарегистрировала брак еще в октябре 2022.

Ранее УНИАН назвал 5 известных певиц, которые вышли замуж за своих продюсеров.

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