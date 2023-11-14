Спойлер: все эти браки распались!

В жизни часто так происходит, что люди находят своих вторых половинок на работе, потому что именно там мы проводим большую часть своего времени. Знаменитости - не исключение. Рассказываем, какие украинские певицы вышли замуж за своих продюсеров.

Ирина Билык и Юрий Никитин

Ирина Билык познакомилась с Никитиным в далеких 90-х годах на фестивале "Весенние надежды-90" в Виннице. Тогда Никитин играл в группе "Аякс", а вскоре стал продюсером Билык. Во время общей работы между ними разгорелся роман. Они состояли в браке в период с 1990 по 1998 год. После расставания с Билык Никитин закрутил роман с певицей Ольгой Горбачевой, которая, к слову, хорошо дружила с Билык и даже выпустила с ней общую песню.

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Настя Каменских и Потап

17 лет назад Каменских вместе с Потапом создала дуэт "Потап и Настя". Они были очень востребованы, однако несмотря на ошеломляющий успех, как признавались артисты, личные отношения у них не складывались. Лишь спустя несколько лет совместной работы им удалось найти общий язык и начать хотя бы нормально общаться. В 2019 году стало известно о том, что Потап и Настя поженились. Пара сыграла роскошную свадьбу под Киевом. Однако недавно появились слухи об их расставании. Блогер Богдан Беспалов сообщил, что Потап якобы изменил Каменских, а она не смогла этого простить.

Тина Кароль и Евгений Огир

Певица Тина Кароль была замужем за своим продюсером Евгением Огиром. В браке у них родился сын Вениамин, который сейчас учится в Лондоне. Они были очень счастливы до одного рокового дня - дня смерти Огира от рака желудка. Кароль тяжело переживала потерю, однако несмотря на всю боль продолжала выступать. Более того, она вышла на сцену через несколько минут после новости о смерти мужа и со слезами на глазах исполнила песню "Выше облаков", которая в тот момент приобрела для нее совсем другой смысл.

Гайтана и Эдуард Клим

В 2009 году Гайтана вышла замуж за своего продюсера Эдуарда Клима. Вместе с ним она прошла нелегкий этап в своей жизни - Евровидение-2012. Она представляла нашу страну в Баку. Однако тогда певица заняла только 15 место. В 2016 году Гайтана развелась с Климом. К счастью, никаких скандалов не было. Они расстались на дружеской ноте.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева много лет была участницей легендарной группы "ВИА Гра", продюсером которой являлся Меладзе. Затем она ушла в сольное плаванье, но об экс-продюсере не забыла. Поговаривают, что их романтические отношения начались еще в тот период, когда он был женат. Впрочем это не помешало паре несколько лет назад сыграть свадьбу. Вот только на чужом несчастье счастья не построишь. Недавно стало известно о том, что Брежнева и Меладзе развелись.

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