Шоумен вновь выехал за границу.

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками видео из Праги, на котором предстал вместе со своей супругой Кристиной. В кадре они выглядят очень нарядными - шоумен одет в костюм, а Кристина надела блестящее мини-платье и туфли на высоком каблуке.

На ролике заметно, что супруги делают несколько шагов навстречу друг другу, Кристина берет супруга под руку и они двигаются в сторону к камере. В руках Решетник держит роскошный букет цветов, который ей, видимо, подарил супруг.

"Наконец-то встретились", - подписал видео ведущий "Холостяка".

Однако такое видео вызвало волну возмущения в сети. Фолловеры утверждают, что сейчас не время для хвастовства и предложили Решетнику заменить военных на фронте.

Что пишут пользователи сети

"Гриша, хватит красоваться на камеру. Лучше подмени наших ребят в ВСУ"

"Это сейчас не совсем актуально"

"Берите пример с Тараса Тополи и его жены. Трое детей, а он все время был на передовой и они никогда с женой не кичились столько на экране"

"Позор вам. Отец троих сыновей, а прячетесь за своей работой, за тремя сыновьями… Ничего не вижу хорошего в вашей паре. Пожелания: дождитесь победы наших защитников, а потом уже и живите, как совесть позволит"

Напомним, Григория Решетника неоднократно хейтили за выезд за границу во время большой войны и за лакшери жизнь, которую он демонстрирует в соцсетях. Например, последний раз семья Решетников похвасталась весельем на концерте Бейонсе. За это им "прилетело" от украинцев.

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