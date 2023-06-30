Пользователи осудили звездную пару за то, что они похвастался весельем на концерте Бейонсе.

Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина нарвались на жесткий хейт в сети. Пользователи возмутились тем, что супруги отправились в Польшу на концерт Бейонсе.

Вчера Кристина Решетник показала в Instagram, как они веселились во время выступления певицы. В комментариях появилось немало критики. Некоторые люди писали, что сейчас хвастаться счастьем якобы неуместно.

Впоследствии жена Решетника ответила на весь хейт. Она отметила, что ее семья живет "в эпицентре ужаса".

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"Дорогие мои и настоящие подписчицы, я очень вам благодарна! За вашу искреннюю радость моментам моего счастья. Для меня, как и для большинства украинцев, оно сейчас редкость, учитывая, что мы живем последние полтора года с детьми в Киеве, и нам "на голову" ежедневно падают шахеды и ракеты. Мы ежедневно живем в эпицентре ужаса, в потоке негативных новостей, одного сплошного траура в течение 500 дней, 17 месяцев и почти уже десяти лет!", - написала жена ведущего.

Также она отметила, что ее семья не просто живет в Украине. Кристина и Григорий Решетники здесь работают. По словам жены ведущего, ей нечего скрывать от фанов, потому что она ничего не нарушает.

"Поэтому я открыто показываю свою жизнь, ретранслирую позитив, чтобы сохранять эмоциональную устойчивость! Я поделилась с вами своими вчерашними эмоциями от концерта, на котором я встретила десятки известных и менее известных украинцев. С тем, чтобы вдохновить вас красотой, технологичностью и музыкальной эстетикой, которой нам так не хватает сейчас. Ведь я вчера была, как в сказке - зарядилась и помечтала, что однажды звезды такой величины, как Бейонсе, приедут в Украину и будут выступать на Олимпийском, и мы все с вами встретимся там", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, недавно сеть уже критиковала Решетника. Тогда ведущему "досталось" за отдых в Риме.

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