Кристина отметила, что причина была в ее документах.

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника - Кристина - объяснила, почему ее с тремя детьми не впустили в Польшу и вернули в Украину. Женщина, которой пришлось возвращаться на родину, отметила, что причина крылась в ее документах.

На днях жена телезвезды с тремя сыновьями отправилась на отдых за границу. Чтобы попасть на самолет, семье нужно было добраться до Польши, но их не пропустили пограничники. Оказалось, что блогерша не ознакомилась с новыми правилами въезда.

В своем Instagram она отметила, что из-за того, что они ехали в другую страну на собственном авто, ей нужно было оформить международный страховой полис "зеленую карту". Однако Кристина не учла изменения в правилах, которые произошли 1 января 2025 года.

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"Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляю онлайн "зеленую карту", я ее оформляю как раз в день отъезда. Здесь, когда я зашла на сайт, то увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и у них шок. Говорят: "О боже! У вас еще 2 часа". Потому что это было 22:00, а срок начала действия "зеленой карты" уже с 24:00. И они говорят: "Извините, разворачивайтесь назад", - вспомнила Решетник.

В конце концов женщине удалось добраться до Польши с детьми, но до этого она вернулась на украинскую границу, где дождалась нового дня. Уже после полуночи она смогла пересечь польскую границу. Кристина предостерегла подписчиков и посоветовала им быть более осмотрительными со своими документами.

"Считаю, правила есть правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу предостеречь вас, что сейчас действуют новые правила покупки "зеленой карты". Ее надо оформлять заранее, минимум за день, чтобы у вас она начала действовать правильно", - добавила жена ведущего.

Напомним, ранее Кристина Решетник поделилась романтическими воспоминаниями о первом свидании с мужем. Она рассказала, каким был их первый поцелуй.

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