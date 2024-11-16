Жена Григория Решетника, решила поделиться собственной историей первого поцелуя с любимым.

На фоне премьеры нового сезона "Холостяка" и первого поцелуя главного героя с участницей, Кристина Решетник, жена ведущего проекта Григория Решетника, решила поделиться собственной историей первого свидания с любимым.

В своем Instagram Кристина опубликовала архивное фото с Григорием, сделанное еще в 2008 году, и рассказала об их первой романтической встрече.

"Сразу вспомнила наше первое свидание с любимым в 2008 году, на котором, кстати, мы впервые и поцеловались. Пошли в ресторан, погуляли по парку и потом почувствовали вместе этот момент, что не стоит тянуть с поцелуем до другого дня", - с нежностью вспоминает Кристина.

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На фотографии молодая пара выглядит счастливой и влюбленной. Кристине на тот момент было всего 19 лет, а Григорию - 25.

Интересно, что Кристина решила поделиться этой историей именно сейчас, когда на экранах разворачиваются страсти нового сезона "Холостяка". Возможно, это своеобразный намек для участниц проекта не бояться своих чувств и действовать решительно, как когда-то сделала она сама.

История любви Григория и Кристины Решетник всегда вызывает восхищение у поклонников. Они являются примером крепкой и счастливой семьи, которая воспитывает трех замечательных сыновей.

Кто такая Кристина Решетник?

Кристина Решетник - успешная журналистка и многодетная мама, которая умело сочетает карьеру и воспитание трех сыновей. Ее путь в журналистике начался еще в школьные годы с программы "Дитоха" на местном телеканале "3 студия". Учась в старших классах, она стажировалась в газете "Репортер" и на новостях "3 студии".

Страсть к журналистике привела Кристину в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где она получила высшее образование. Сегодня Кристина работает на телевидении и активно развивает собственный блог в социальных сетях.

Она и ее муж, известный телеведущий Григорий Решетник. Блог Кристины пользуется популярностью. Кристина Решетник является прекрасным примером для современных женщин, которые стремятся реализовать себя в профессии и создать счастливую семью. Она уверена, что обеспечивает своим сыновьям лучшие возможности для успешного будущего

Напомним, жена Григория Решетника призналась, сколько килограммов набирала во время беременностей.

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