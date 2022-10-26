Украинская певица Кристина Соловий на одном из своих выступлений перепела песню группы "Мертвый петух" - "Я умру от простуды", выпущенной в 2011 году.
Новая интерпретация песни настолько понравилась ее автору Сергею Жадану, что он решил распространить это видео в своих соцсетях.
"Кристина удивительно перепела давнюю петушиную песню, придав ей какой-то силы и чувствительности. Я этот текст писал давно и, честно говоря, совсем не об этой войне. Но иногда речь управляет нами куда увереннее, чем мы ею, и свидетельствует о нас максимально правдиво", - написал Сергей Жадан.
Реакция сети на выступление Кристины Соловий
Пользователи сети разделились во мнениях. Кто-то написал в комментариях под видео, что Кристина очень талантливая девушка и у нее получилось сделать отличный кавер, а кто-то заверил, что звучание Сергея Жадана им больше по душе.
- "Соловий - огонь, как всегда"
- "Звучит просто фантастически. Настолько иначе, как совершенно самостоятельное произведение и новая история"
- "Мертвый петух лучше исполнил. Это тоже хорошо, но не то…"
- "Я обожаю эту песню в оригинале, но и кавер очень хорош. Спасибо за творчество"
- "Добавила что-то новое, отличная работа"
- "Мне больше нравилось, когда пел Жадан"
Напомним, Мишель Андраде выпустила первую с начала войны украиноязычную песню.