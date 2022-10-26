Автору песни "Я умру от простуды" очень понравилось выступление певицы.

Украинская певица Кристина Соловий на одном из своих выступлений перепела песню группы "Мертвый петух" - "Я умру от простуды", выпущенной в 2011 году.

Новая интерпретация песни настолько понравилась ее автору Сергею Жадану, что он решил распространить это видео в своих соцсетях.

"Кристина удивительно перепела давнюю петушиную песню, придав ей какой-то силы и чувствительности. Я этот текст писал давно и, честно говоря, совсем не об этой войне. Но иногда речь управляет нами куда увереннее, чем мы ею, и свидетельствует о нас максимально правдиво", - написал Сергей Жадан.

Реакция сети на выступление Кристины Соловий

Пользователи сети разделились во мнениях. Кто-то написал в комментариях под видео, что Кристина очень талантливая девушка и у нее получилось сделать отличный кавер, а кто-то заверил, что звучание Сергея Жадана им больше по душе.

"Соловий - огонь, как всегда"

"Звучит просто фантастически. Настолько иначе, как совершенно самостоятельное произведение и новая история"

"Мертвый петух лучше исполнил. Это тоже хорошо, но не то…"

"Я обожаю эту песню в оригинале, но и кавер очень хорош. Спасибо за творчество"

"Добавила что-то новое, отличная работа"

"Мне больше нравилось, когда пел Жадан"

Напомним, Мишель Андраде выпустила первую с начала войны украиноязычную песню.

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