Он заявил, что хотел их вывести, но решил не устраивать скандал.

Зять покойной Нины Матвиенко - Арсен Мирзоян - прокомментировал появление на похоронах народной артистки Украины предателей из дуэта "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

В интервью Славе Демину он сказал, что их никто не приглашал. Когда Мирзоян увидел их на похоронах, то хотел их вывести, однако его остановили. По словам Арсена, скандал был бы ни к чему на прощании с легендарной украинской певицей, которую оплакивала вся страна.

"Мы никого не приглашали, это раз. Меня начали останавливать: "Еще не хватало здесь скандала". Хотя я хотел их вывести", - заявил Мирзоян.

При этом он сам не знает, что "кролики" делают в Украине, если продолжают выступать в России. К слову, они даже внесены в базу "Миротворец" за поддержку российской агрессии.

Смерть Нины Матвиенко

Нина Матвиенко скончалась 8 октября в Киеве. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище.

Долгое время родные артистки молчали о причине ее смерти. Однако сейчас Мирзоян рассказал, что Матвиенко умерла от онкологии. Больше подробностей он не раскрыл.

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