Они простились с великой артисткой.

Участники комического дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко приехали в зданию Национальной филармонии Украины, чтобы провести в последний путь великую артистку Нину Матвиенко.

Странно было видеть этих персон на прощании с Ниной Митрофановной, так как после 2014 года они продолжили вести активную концертную деятельность в России. А за последние полтора года, с начала полномасштабного российского вторжения, они и вовсе не появлялись на публике в Украине.

Известно лишь то, что они планировали дать несколько концертов за границей, однако в США и Канаде их выступления отменили из-за поддержки войны.

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Отметим, с 2015 года Данилец и Моисеенко внесены в базу "Миротворец", так как они посещали временно оккупированный Крым и выступали на российских концертах. Юмористы высмеивают Украину, ездят по России и ранее жаловались, что их "травят" за поддержку путинского режима.

Кроме того, они были на программе Бориса Корчевникова буквально за месяц до полномасштабной войны. А сам Корчевников, как известно, ярый приверженец преступного режима Кремля.

Напомним, ранее "Кролики" Данилец и Моисеенко поплатились за поддержку РФ.

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