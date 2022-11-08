В сети появилось видео, где он обнимается с Натальей Валевской.

Украинская певица Наталья Валевская, известная благодаря участию в проекте "Шанс", еще недавно шокировала поклонников новостью о разводе с супругом Владимиром Пригладем, а сейчас обнародовала романтическое видео с хореографом венесуэльского происхождения Амадором Лопесом.

В кадре они прогуливаются по улочкам Испании, держась за руки. В один прекрасный момент Амадор обнимает Наталью, а она отвечает ему взаимностью.

"Кажется, я люблю этого парня", - подписала видео Валевская.

Видео дня

В комментариях "появился" и сам Лопес. Он оставил эмодзи в виде сердечка и поцелуйчика. Вероятно, между ними не просто дружба, а более серьезные отношения. Стоит отметить, что они выглядят очень счастливыми.

Личная жизнь Натальи Валевской

3 июня 2022 года на своей странице в Instagram знаменитость объявила о том, что разводится со своим мужем Владимиром Пригладем после 18 лет брака.

"В такие тяжелые для нашей страны времена должна сообщить вам, что мы с Владимиром расстались", - написала Наталья.

Она добавила, что они остались в хороших отношениях. Однако ее продюссированием он заниматься больше не будет.

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