В рядах разведенных звезд - пополнение. Известием о расторжении отношений фанов шокировала Валевская.

Война вносит коррективы и в личную жизнь звезд. Некоторые из них решаются на развод в такие трудные времена. Среди них - 40-летняя украинская певица Наталья Валевская.

3 июня на своей странице в Instagram знаменитость объявила о том, что разводится со своим мужем Владимиром после 18 лет брака.

"В такие тяжелые для нашей страны времена должна сообщить вам, что мы с Владимиром расстались", - написала Наталья.

Она заверила, что они общаются и поддерживают друг друга, однако они больше не вместе. В комментариях поклонники поддерживают звезду и говорят, что шокированы таким известием.

Напомним, муж певицы Владимир Пригладь в прошлом был ее продюсером. Сейчас певица сама занимается своим продюсированием. От предыдущих отношений у Пригладя есть две дочери.

В феврале 2022 года Валевская рассказала о больших ошибках, которые допустила в своей жизни. Одна из них - выступление на Антимайдане в 2015-м году. Вторая же - очень личная и болезненная: аборт, который исполнительница сделала в 2003 году.

Наталья - победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года".

Напомним, ранее Надя Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом. Она сказала, что такое решение они приняли еще до войны в Украине.

О разводе звездная пара объявила 18 марта.

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