Жизнь после шоу: стало известно, вместе ли победительница "Холостяка" с его главным героем

В эфире пост-шоу победительница проекта рассказала о дальнейшей судьбе их отношений.

Вчера, 29 мая, состоялось пост-шоу 10-го сезона романтического шоу "Холостяк". Во время прошедшей финальной церемонии Макс Михайлюк сделал свой выбор. Его сердце завоевала 23-летняя гимнастка Даша Ульянова. Макс вручил ей кольцо с бриллиантом.

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В пост-шоу приняли участие Макс, участницы проекта, а также его победительница Даша, которая рассказала о дальнейшей судьбе их отношений. На ее безымянном пальце не было обручального кольца.

В эфире Даша, едва ли сдерживая слезы, призналась, что они с Максом не вместе. После завершения шоу "Холостяк" они разъехались: Макс занимался своими делами, а Даша поехала к родителям. Все это время они переписывались, сообщает ТСН.

Через некоторое время они встретились и Максим признался Даше, что у него был секс с другой участницей шоу. Этого Даша не смогла ему простить, и они разошлись.

"Был красивый финал. Я вообще - вся в мечтах, в любовном угаре. У меня все было прекрасно в день финала. Мы прилетели в Киев, и я понимала, что Максу нужно решить какие-то дела, потому что он на 3 месяца выпал из жизни. Максим решил заниматься своими делами, я уехала к родителям, потому что я очень соскучилась и хотела разделить это счастье с ними. Мы на какое-то время разъехались, переписывались. Потом спустя 2-3 недели мы встретились. Я в мечтах, соскучилась. И Максим мне признается в том, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня был шок, как будто тебя холодной водой облили.

В моем представлении мы были пара. Я говорила, что я влюблена, у меня были чувства к этому человеку, и в моем понимании после знакомства с моей семьей, все – мы пара. И обнулиться и сказать: "Все, идем дальше" – нет. Потому что для меня – это предательство", - рассказала Ульянова.

Также гимнастка призналась, что ее уже когда-то предавали, и ей было очень больно. "Я уже в своей жизни проходила через это, когда тебе изменяют, и это невероятно больно. И тогда я, возможно, и себя винила, то сейчас я опять начала копаться в себе: "Почему так произошло?". Но ответа я не находила. Я начала заниматься с психотерапевтом, разбираться как-то в себе, искать причины, но объективных причин, почему так вот случилось, в себе я не находила", - добавила Даша.

Макс, в свою очередь, прокомментировал свой поступок. "Я должен был ей об этом сказать. Вообще не было никакого смысла этого скрывать. Если бы я в силу каких-то добрых идей это сделал и не сказал ей об этом, все равно это когда-то стало бы явным. И это не то, как я поступаю. Поэтому я сказал ей, как есть. И я понимаю, что сделал ей больно. И то, что она сейчас испытывает, немного мне знакомо", - сказал Михайлюк.

На вопрос ведущего к Максу, сможет ли Даша его простить, он ответил: "Если учитывать формат проекта, в котором я поучаствовал, то, наверное, это нельзя назвать прям какой-то изменой. Потому что я не давал каких-то обещаний и не признавался никому в любви еще. Мне нравилась, как одна девушка, так и другая. И то, что я сделал такой выбор, это потому, что она была мне ближе. Даша мне до сих пор нравится. Просто я хотел быть с ней до конца откровенным".

В конце пост-шоу Макс искренне пожелал Даше быть счастливой: "Я хотел бы пожелать тебе быть счастливой".

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