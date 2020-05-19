Финалистка шоу "Холостяк-10" удивила сеть свадебным образом (фото)

Белоснежный наряд на бретельках выгодно подчеркнул пышный бюст красотки и ее стройные формы.

Финалистка шоу "Холостяк-10" удивила сеть фотосессией в платье очень похожем на свадебное. В нем девушка появилась на последней церемонии роз.

Снимки она опубликовала в своем Instgaram.

Белоснежный наряд на бретельках выгодно подчеркнул пышный бюст красотки и ее стройные формы. Изюминкой наряда стал длинный шлейф-накидка, что добавляет образу романтичности.

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Дана дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, а волосы уложила в элегантную вечернюю прическу, оставив несколько прядей у лица. Макияж она сделала с акцентом на глаза и чувственные губы.

"Как буду выходить замуж, обязательно выберу платье с кейпом. Как вам мой образ на последней церемонии роз?" - прокомментировала девушка.

Напомним, что уже в следующем выпуске холостяк Макс Михайлюк выберет одну из девушек и решит, с кем он в итоге останется.