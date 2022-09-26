Уже в эту пятницу, 30 сентября, состоится премьера 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Накануне выхода новых серий главный герой Алекс Топольский сделал откровенное признание.
На своей странице в Instagram он обнародовал романтическое видео с очень трогательными словами: "Изо всех вещей, которые я могу сделать на этой Земле - я просто хочу построить мост между тобой и мной".
В кадре видно самого Алекса, хоть и отдаленно. Вероятно, его снимали с квадрокоптера.
Реакция сети на признание Алекса Топольского
- "Красивое видео"
- "Вау"
- "Ну, давай"
- "А я хочу построить стену между украинцами и москалями"
Холостяк-12: дата премьеры и что известно
Старт нового сезона шоу - уже в пятницу, 30 сентября, на телеканале СТБ. Ведущим проекта, как и ранее, будет Григорий Решетник.
А главным героем 12 сезона стал бизнесмен Алекс Топольский. Он ищет девушку, в отношениях с которой у них будут искренние эмоции, тепло и любовь. Также для него важно, чтобы совпадали их ценности и взгляды на жизнь.
Ранее УНИАН рассказывал, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".