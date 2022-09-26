Совсем скоро зрители будут наблюдать за новой историей любви.

Уже в эту пятницу, 30 сентября, состоится премьера 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Накануне выхода новых серий главный герой Алекс Топольский сделал откровенное признание.

На своей странице в Instagram он обнародовал романтическое видео с очень трогательными словами: "Изо всех вещей, которые я могу сделать на этой Земле - я просто хочу построить мост между тобой и мной".

В кадре видно самого Алекса, хоть и отдаленно. Вероятно, его снимали с квадрокоптера.

Видео дня

Реакция сети на признание Алекса Топольского

"Красивое видео"

"Вау"

"Ну, давай"

"А я хочу построить стену между украинцами и москалями"

Холостяк-12: дата премьеры и что известно

Старт нового сезона шоу - уже в пятницу, 30 сентября, на телеканале СТБ. Ведущим проекта, как и ранее, будет Григорий Решетник.

А главным героем 12 сезона стал бизнесмен Алекс Топольский. Он ищет девушку, в отношениях с которой у них будут искренние эмоции, тепло и любовь. Также для него важно, чтобы совпадали их ценности и взгляды на жизнь.

Ранее УНИАН рассказывал, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".

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