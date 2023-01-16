Алекс Топольский ответил на интересующий зрителей вопрос.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский в откровенном интервью ответил, был ли у него секс на проекте с актрисой Викторией Варлей. Отвечая на вопрос ведущего Славы Демина, он сказал, что интим был аж два раза.

Юмористическую волну подхватила и сама девушка. Она якобы подтвердила, что действительно был интим.

"Первый раз был, когда мы плавали – я держала тебя на руках в воде. А второй раз – на яхте, но этого не показали", – в шутку ответила Вика.

Стоит отметить, что в пятом выпуске шоу "Холостяк" Алекс Топольский и Виктория Варлей вместе плавали в затоке. Тогда между ними вспыхнула настоящая страсть - было много поцелуев и объятий.

Однако, на самом деле, секса у них не было. Известно, что они расстались на хорошей ноте. Вне камер они продолжили общаться. Топольский неоднократно говорил, что с Варлей весело и всегда есть о чем поговорить.

Напомним, Виктория Варлей выкатила гневный пост после вылета из "Холостяка".

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