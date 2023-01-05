Они продолжили общаться после окончания шоу "Холостяк".

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, что продолжил общаться с экс-участницей проекта, актрисой Викторией Варлей. По его словам, из-за полномасштабного российского вторжения девушка переехала в Майами, где они жили в одном районе.

"Мы в хороших отношениях и даже жили в одном районе в Майами. Вика мне очень импонирует как личность. Она сама по себе очень интересная, разнообразная и многогранная, и с ней есть о чем поговорить", - рассказал Алекс на своей странице в Instagram.

Он добавил, что с Викой на проекте ему всегда было весело. По его словам, человек она такой, что с ней просто не может быть скучно.

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Стоит отметить, что на такое высказывание Топольского отреагировала и сама девушка. Она написала: "Котик, я со всеми своими бывшими в хороших отношениях".

Напомним, Виктория Варлей покинула шоу "Холостяк" в девятом выпуске. Она заявила, что ушла по собственному желанию. Одной из причин стало то, что девушка не увидела в Алексе мужчину, с которым могла бы построить серьезные отношения.

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