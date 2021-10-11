После поста Мишиной о разрыве с Эллертом она неохотно комментирует слухи, касающиеся личной жизни.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и шоу "Холостячка" Ксения Мишина редко отвечает на комментарии в сети либо вопросы по поводу ее возлюбленного Александра Эллерта. Но в этот раз она не сдержалась.

Читайте также"Стальной пресс и тонкая талия": Ксения Мишина показала, как выглядит после расставания с Александром ЭллертомНа своей странице в Instagram артистка опубликовала фото рядом с собакой и подписала его: "Вот что значит: "Я у твоих ног".

В комментарии к Мишиной пришла подписчица и спросила: "А куда ваш любимый пропал? Его все меньше показываете?".

На что Ксения шутливо ответила: "Очень красивый. Боюсь, что украдут".

Отношения Мишиной и Эллерта: что известно

Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале проекта она выбрала шоумена Александра Эллерта, с которым после проекта начала жить вместе. Пара вместе отдыхала и даже планировала свадьбу.

Но в июле 2021 года Мишина шокировала всех постом в Instagram, в котором объявила о расставании с Эллертом. На пост-шоу "Как выйти замуж" Ксения рассказала, что сейчас у них с Александром сложный период в отношениях, но они пытаются их сохранить.

Автор: Ольга Робейко