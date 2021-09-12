Актриса показала фото с отдыха.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в смежном черном купальнике.

Звезда лежит в огромной сетке-гамаке и ловит солнечные лучи. При этом поклонники заметили, что у Мишиной видно животик. Так, это стало поводом для обсуждения ее вероятной беременности от комика Александра Эллерта, которого она выбрала в финале первого сезона шоу "Холостячка".

"Ксюша, очень красиво, но животик себя проявляет! Мечта Эллерта, будет рождение нового", "Божественная богиня", "Вай, какая красивая", "Невероятно привлекательная девушка", "Попалась русалочка в сетку", - пишут поклонники в комментариях.

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18 декабря 2020 года состоялся финал проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, в котором актриса выбрала комика Александра Эллерта. И это несмотря на то, что фаворитом среди зрителей был Алексей Тригубенко. Его звезда отправила домой.

После проекта Ксения и Александр начали жить вместе и делиться совместными фотографиями с отдыха. Они даже поговаривали о свадьбе.

В июле 2021 года Ксения объявила о расставании с возлюбленным Александром. Позже пару замечали вместе, но они пока никак не комментируют свое возможное воссоединение.

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Автор: Диана Могилевич