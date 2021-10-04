Актриса взбудоражила мужскую аудиторию.

Популярная украинская актриса и экс-героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина не перестает удивлять своих поклонников. Она опубликовала "горячее" фото на своей личной странице в Instagram.

32-летняя артистка около года находилась в романтических отношениях с шоуменом и сценаристом "Студии Квартал 95" Александром Эллертом. Однако в июле этого года заявила о расставании, при этом, не назвав причину такого решения. Сам мужчина тоже оказывается от комментариев.

Ксения Мишина активный пользователь соцсетей, ее Instagram-аккаунт насчитывает почти миллион подписчиков. Так, некоторое время назад она опубликовала снимок с недавней фотосессии. В кадре она позировала в брюках с завышенной талией и топе. Стилисты ей небрежно уложили волосы и сделали яркий макияж. В дополнении образа стильные очки.

Читайте такжеСаша Бо после развода увеличила грудь у экс-мужа Славы Каминской: фото из операционнойПоклонники были восхищены новым образом любимицы, они оставили ей лестные комментарии.

Как отмечается, у актрисы есть 9-летний сын Платон, которого она родила во время учебы в театральном университете. Отношения с отцом ребенка Мишина не поддерживает.

Напомним, Ксения Мишина рассказала о непростом периоде с юмористом Александром Эллертом.

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Автор: Каролина Гайдук