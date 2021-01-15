По словам Эллерта, Ксения, если официально доносит какую-то информацию, обращается к нему четко – Саша.

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, как они дома с Ксенией Мишиной называют друг друга.

"Зову ее "моя бигля", это порода собаки, которую хочет Ксю", - сообщил он в интервью "КП в Украине".

Читайте также"Холостячка" Мишина заявила, что не боится расстаться с ЭллертомИзбранник "холостячки" рассказал, что также ему нравится называть ее "космос" и "Вселенная".

По словам Эллерта, Ксения, если официально доносит какую-то информацию, обращается к нему четко – Саша.

"А так у нас присутствуют всякие уменьшительно-ласкательные слова. Когда она говорит, я на все слова откликаюсь", – отметил Эллерт.

"Холостячка": кто победил в шоу, кого выбрала Ксения Мишина

В финале шоу "Холостячка" и Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении обручальное кольцо, но ответила она на признание лишь одному мужчине. Таким образом, победителем проекта стал Александр Эллерт.

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Автор: УНИАН