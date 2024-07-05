Она с начала войны была волонтером.

Украинская актриса Нелли Чорба с начала полномасштабного вторжения пошла в ВСУ. 22-летняя девушка рассказала о службе и как сейчас изменилась ее жизнь.

До войны Нелли училась в театральном университете им. Карпенко-Карого и мечтала играть на сцене театра на Левом берегу. Однако 24 февраля 2022 года кардинально повлияло на ее планы.

"Это был мой 3 курс, когда все началось. Мы как раз работали над дипломными работами. А через 3-4 дня после 24-го я уже стала волонтером в 207 батальоне. Я понимала в тот момент, что меня больше никем не возьмут, и была убеждена, что буду помогать чем смогу руками. В батальоне была с утра до ночи, порой ночью готовила еду, делала чай, по кругу бутерброды, салаты, занималась тупо кухней", - рассказала Нелли в интервью изданию УП.

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В марте 2022-го батальон Нелли перевели из Киева в область. Тогда ей предложили принять присягу и служить официально как солдат. Чорба очень обрадовалась предложению и вспоминает об этом так:

"Пока я там делала бутерброды и выходила на перекуры, я понимала, что хочу стать частью этой истории, уже не хочу быть волонтером, который вернется к обычной жизни, потому что обычной жизни уже никогда не будет".

Жизнь Нелли на службе

Актриса, которая получила позывной Monkey, выехала вместе с батальоном в Киевскую область. Однако сначала стала руководителем продовольственной службы, где ей не понравилось.

"Я оказалась перед математической дилеммой вычисления: сколько кому нужно сахара, картофеля, макарон. Это продолжалось день и ночь. Неужели это я воин? Я дала присягу на защиту родины, а сижу с бумагами в какой-то школе, считаю это все, и где результат моей работы? Я пыталась перевестись в боевую роту", - подчеркнула Нелли.

Но сначала совмещала все сразу: готовила, стояла на посту и охраняла определенный участок границы. Однако с обострением ситуации в стране, нужно было ехать на восток. Поэтому подразделение Нелли было расформировано.

"В тот момент осталась я и 20-летние военные. Мы доверяли друг другу на инопланетном уровне и не могли разбежаться, особенно наша группа из пяти человек", - говорит девушка, которая уже в феврале 2023-го начала учиться на минометчика.

Первый раз на позицию Нелли ехала без страха. Она активно помогала побратимам и выполняла все военные команды. Так продолжалось 5 месяцев, пока ее не назначили старшей наводчицей минометной батареи и командиром миномета.

Сейчас, несмотря на трудности и усталость, девушка мечтает о победе и ежедневно подчеркивает, что не нужно забывать цену борьбы всех военных.

"Всегда легко сказать "Все буде Україна", правда, сделать это очень трудно. Я вижу это собственными глазами каждый день, знаю, сколько моих братьев и сестер, которые борются за эту государственность, уже нет и никогда не будет. Когда говорят герои не умирают то, к сожалению, они таки умирают".

Напомним, ранее стало известно, что известная украинская актриса Мария Агапитова пополнила ряды ВСУ.

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