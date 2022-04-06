Зверства оккупантов в Буче шокировали весь мир.

Украинский клипмейкер Алан Бадоев отреагировал на зверства оккупантов в Буче. По его словам, после увиденного он пытается сохранить нормальное состояние и не впасть в депрессию.

"Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят на улицах, продолжают жить. Но сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах. Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги", - сказал Алан.

Он добавил, что никогда в своей жизни не делил людей на "своих" и "чужих", но сейчас он понял, что ошибался.

"Дожив до 41 года я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и себя я считал человеком мира. Как же сильно я ошибался, как же много времени я потратил не туда… Пока я жив, я каждый день буду исправлять эту ошибку, все мои силы будут направлены на то, что бы никто в мире не забыл об этих днях войны", - добавил клипмейкер.

Напомним, ранее Бадоев и Осадчая высказались о шоу Путина в Лужниках.

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