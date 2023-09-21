Блогерша не жалеет о перенесенной операции и не стыдится показывать ее последствия.

Модель и блогерша Хлои Кардашьян решила поделиться с фанами откровенным признанием. В 2022 году она перенесла операцию, врачи диагностировали у нее рак кожи, меланому на лице звезды пришлось удалять.

После этого модель столкнулась с проблемами. На ее лице появились шрам и огромная вмятина. Однако Кардашьян отметила, что не жалуется, ведь визуальные проблемы с кожей куда лучше меланомы.

Вскоре медики разрешили модели пройти процедуру, которая позволила ей избавиться от вмятины. Участок щеки, из которого удалили опухоль, заполнили специальными препаратами. Косметические инъекции проводились в несколько этапов, уже после первого Кардашьян была невероятно довольна.

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Она показала "честные" фото после операции. На снимках можно увидеть огромный шрам, который впоследствии удалось сделать не таким заметным.

Stories Кардашьян, в которых она рассказывала о последствиях операции, быстро "разлетелись" в сети. Пользователи благодарят модель за то, что она не постеснялась рассказать о меланоме. Комментаторы пишут:

"Спасибо за то, что делишься этим"

"Знаю о меланоме не по наслышке, ты молодец"

"Это честно и круто, спасибо".

Кто такая Хлои Кардашьян

39-летняя модель - одна из сестер Ким Кардашьян. Вместе с ней она снималась в легендарном реалити-шоу о жизни своей семьи. На страницу Хлои Кардашьян в Instagram подписаны более 300 миллионов пользователей, она активно ведет соцсети и снимается в рекламе.

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