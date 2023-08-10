Артист отметил, что видел много ужасов, а потому не может даже представить, как бы он сейчас спел на русском.

Певец и лидер группы"Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины пошел защищать родину, честно рассказал, планирует ли он когда-нибудь снова петь свои хиты на русском языке. Сейчас он вообще от них отказался.

В интервью BBC артист отметил, что ему трудно представить свои выступления с песнями на русском языке. Все из-за того, что Хлывнюк видел на войне.

"После войны - возможно, через несколько лет. Но я видел ужасы... Я был свидетелем ужасных сцен, когда мы деоккупировали территории. Я видел такие вещи, что пока эта война продолжается, не могу представить, чтобы я пел свои собственные русскоязычные песни", - пояснил Хлывнюк.

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Артист рассказал, где он был во время войны. Сначала Хлывнюк находился на Киевщине, а сейчас - на юге Украины.

"В Буче, в Ирпене, и далее на востоке, на восточном фронте. И вот уже год как я на южном фронте. И я видел, что они сделали с Херсонщиной", - добавил музыкант.

Также Хлывнюк рассказал, что не будет заставлять себя петь то, что ему не нравится. По словам артиста, он всегда делает то, что хочет.

"В рок-н-ролле на первом месте свобода, а потом все остальное. Вы можете делать что угодно, а ваша аудитория может свободно наблюдать за этим, быть частью этого или же идти домой. Это окей. Меня не заставляют петь то, чего я не хочу. Как и ни одного музыканта, я думаю", - резюмировал артист.

Напомним, недавно Хлывнюк высказался об убийствах оккупантов. Он отметил, что считает это исключительно ликвидацией врага.

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