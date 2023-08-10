Артист отметил, что не хочет никого убивать, а потому россияне просто должны вернуться туда, откуда пришли.

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который пошел защищать нашу страну в первые дни полномасштабной войны, откровенно рассказал о том, что думает о российских оккупантах. По словам артиста, военные страны-агрессоры, среди которых могут быть даже те, кто когда-то слушал его песни, вызывают у него отвращение.

Во время интервью для BBC у Хлывнюка спросили, как он относится к тому, что раньше он был музыкантом, а сейчас ему нужно убивать оккупантов. Артист отметил, что считает это не убийством, а ликвидацией.

"Я не убиваю людей. Я не занимаюсь убийствами. Я должен ликвидировать международных преступников из маминого сада. Я должен вытолкнуть их туда, откуда они пришли", - пояснил Хлывнюк.

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На фронте артист проводит беспилотные наблюдения. Он помогает обнаружить врага, однако отмечает, что не хочет убивать русских. Они могут вернуться туда, откуда пришли, считает Хлывнюк.

"Это не об убийстве. Я не хочу никого убивать. Они могут просто взять свои вещи и вернуться, если захотят", - добавил артист.

Андрей Хлывнюк - последние новости

Артист защищает Украину на фронте, а также занимается благотворительностью. Иногда он покидает позиции и дает концерты. Недавно Хлывнюк показал, как сильно его изменила война. Фото с фронта поразило фанов, он действительно стал выглядеть совсем иначе.

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