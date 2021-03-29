Актриса родила третьего ребенка.

Американская актриса Хилари Дафф 24 марта родила третьего ребенка.

Читайте такжеЭмма Стоун впервые стала мамой - СМИ

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке звезда сидит в бассейне и держит на руках новорожденную дочь, которую назвали Мэй. Также рядом с Хилари стоит ее супруг, музыкант Мэттью Кома и старшие дети - двухлетняя Бэнкс и восьмилетний Лука от предыдущего брака.

"Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!", – говорится в подписи к снимку.

Отметим, что и второго ребенка, девочку Бэнкс, Хилари рожала в домашних условиях.

Чем известна Хилари Дафф:

Свою актёрскую карьеру начала в детском возрасте и быстро стала кумиром подростков благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel "Лиззи Магуайер"

После этого Дафф появилась в главных ролях в многочисленных фильмах "Агент Коди Бэнкс" (2003), "Оптом дешевле" (2003), "История Золушки" (2004), "Суперзвезда" (2004) и "Оптом дешевле 2" (2005)

С 2015 года Дафф исполняет роль Келси Питерс в телесериале канала TV Land "Юная", за которую получила две номинации на People’s Choice Awards в 2016 и 2017 годах

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич