24 марта актриса родила третьего ребенка.

Известная актриса Хилари Дафф опубликовала в Instagram фотографию своей новорожденной дочки Мэй.

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Это уже третий ребенок, которого родила Дафф. У нее есть двухлетняя дочь от музыканта Мэттью Кома и восьмилетний сын от предыдущего брака.

"Большинство людей публикуют это в первый день... но ты третий ребенок, Мэй. Это произойдет на 7 день счастливой недели, земная сторона! Мы так тебя любим", - подписала фото Дафф.

Чем известна Хилари Дафф:

Свою актёрскую карьеру начала в детском возрасте и быстро стала кумиром подростков благодаря главной роли в телесериале канала Disney Channel "Лиззи Магуайер"

После этого Дафф появилась в главных ролях в многочисленных фильмах "Агент Коди Бэнкс" (2003), "Оптом дешевле" (2003), "История Золушки" (2004), "Суперзвезда" (2004) и "Оптом дешевле 2" (2005)

С 2015 года Дафф исполняет роль Келси Питерс в телесериале канала TV Land "Юная", за которую получила две номинации на People’s Choice Awards в 2016 и 2017 годах

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Автор: Диана Могилевич