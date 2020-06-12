Хайди Клум обвинили в бодишейминге из-за ее комментариев.

Известную модель Хайди Клум раскритиковали в сети из-за ее реакции на танец plus-size танцовщицы Аманды ЛаКаунт на шоу America`s Got Talent. Стоит отметить, что Клум является членом жюри данного проекта.

Так, звезда практически сразу после начала выступления девушки нажала красную кнопку, не желая смотреть его до конца. При этом остальные судьи досмотрели номер до конца и даже встали, что поаплодировать танцовщице.

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Аманда уже успела прокомментировать такое поведение Хайди Клум в своем Instagram.

«На протяжении многих лет я сталкивалась с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди, которые считают, что я недостаточно хороша. Но я заставлю ее изменить мнение. Тот факт, что Саймон (Саймон Коуэлл, еще один член жюри шоу, — УНИАН.) подошел ко мне за кулисами, чтобы обсудить мое выступление, очень много значит для меня. Я очень уважаю его и всех судей и безумно рада получать позитивный фидбэк от вас. Спасибо вам за поддержку», — написала девушка.

Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем.

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