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Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем

16:26, 25 мая 2020
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Том Каулитц младше супруги на 16 лет / фото Инстаграм Хайди Клум

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Серию черно-белых снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото обнаженная Хайди и ее молодой муж Том Каулитц лежат в постели. При этом Том красит ногти своей супруге.

Поклонники остались в восторге от таких нежных снимков: "Так мило", "Вы хорошо воспитали Тома", "Это любовь", - прокомментировали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала серию пикантных снимков. На фото Хайди Клум позирует практически голой, на ней нет бюстгалтера, а на бедрах тоненькую полоску стрингов прикрывает лишь полотенце.

Хайди Клум в постели с мужем / фото Инстаграм Хайди Клум

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Теги: #Инстаграм#фото