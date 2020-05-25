Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем
16:26, 25 мая 2020Звезды
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Супермодель не стесняется выкладывать в Сеть интимные снимки.
Том Каулитц младше супруги на 16 лет / фото Инстаграм Хайди Клум
Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз показала публике интимные фото.
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Серию черно-белых снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото обнаженная Хайди и ее молодой муж Том Каулитц лежат в постели. При этом Том красит ногти своей супруге.
Поклонники остались в восторге от таких нежных снимков: "Так мило", "Вы хорошо воспитали Тома", "Это любовь", - прокомментировали фолловеры.
Как сообщал УНИАН, ранее немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала серию пикантных снимков. На фото Хайди Клум позирует практически голой, на ней нет бюстгалтера, а на бедрах тоненькую полоску стрингов прикрывает лишь полотенце.
Хайди Клум в постели с мужем / фото Инстаграм Хайди Клум
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