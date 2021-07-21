Продюсера экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для нового судебного процесса.

Скандального американского продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам лишения свободы за сексуальные домогательства и изнасилования, экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

В Калифорнии его ждет новый судебный процесс. Там будут рассматривать дело о пяти изнасилованиях женщин в отеле в Беверли-Хиллз, которые якобы произошли в период от 2004 до 2013 года.

Так, обвинение содержит 11 пунктов. В частности, четыре пункта насильственного изнасилования, четыре – насильственного орального секса, два – сексуальные побои с применением сдерживания и один пункт обвинения в сексуальном насилии с применением силы. Теперь Вайнштейну грозит продление тюремного срока на 140 лет.

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Со своей стороны, все обвинения Вайнштейн отрицает, как и все эпизоды сексуальных нападений и изнасилований, по которым его признал виновным суд Нью-Йорка.

Рассмотрение дела должно начаться в Калифорнии не позднее ноября, передает ТСН со ссылкой на Fox News.

Дело Харви Вайнштейна: детали

Среди жертв скандального продюсера в сове время были знаменитые актрисы, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгавен, Сальма Хайек и многие другие. В общем, более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах.

Продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения в марте 2020 года.

До экстрадиции в Калифорнию Вайнштейн отбывал наказание в тюрьме максимально строгого режима в штате Нью-Йорк, где переболел коронавирусом и почти ослеп. А недавно продюсер обжаловал приговор и требует проведения нового суда.

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Автор: Ирина Погорелая