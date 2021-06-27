На снимке Даша Астафьева позирует в нежном образе.

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева регулярно ведет Instagram и не перестает радовать поклонников новыми фото.

На этот раз она опубликовала нежный снимок и предложила фанатам продолжить фразу из подписи к нему:

«Есть ощущение, что… (продолжите фразу). Тому, кто максимально будет близок, с меня утешительный комплимент».

На фото Даша позирует в голубом платье с рукавами ниже колен. Ее образ дополняют оранжевая сумочка и украшения.

Поклонники подхватили ее предложение и активно делятся в комментариях своими вариантами, не скупясь на комплименты:

«Что у вас очень красивое платье, и сама вы просто невероятно красивая», «Что грядут большие перемены», «Что голубой вам очень идет», «Что все идет по плану», «Что вы беременны».

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Автор: Катерина Шварц