Известная украинская модель и певица Даша Астафьева регулярно ведет Instagram и не перестает радовать поклонников новыми фото.
На этот раз она опубликовала нежный снимок и предложила фанатам продолжить фразу из подписи к нему:
«Есть ощущение, что… (продолжите фразу). Тому, кто максимально будет близок, с меня утешительный комплимент».
На фото Даша позирует в голубом платье с рукавами ниже колен. Ее образ дополняют оранжевая сумочка и украшения.
Поклонники подхватили ее предложение и активно делятся в комментариях своими вариантами, не скупясь на комплименты:
«Что у вас очень красивое платье, и сама вы просто невероятно красивая», «Что грядут большие перемены», «Что голубой вам очень идет», «Что все идет по плану», «Что вы беременны».
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