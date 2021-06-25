Модель показала фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская модель и певица Даша Астафьева предстала в новом кадре в черном боди и халатике, который она слегка приспустила.
Стоит отметить, что у Даши аппетитные формы, которые она часто демонстрирует на своей страничке в социальной сети.
"Женщина моей мечты", "Королева", "Полиция красоты где?", "Очень глубоко", "Шедевр", - пишут фаны под фото.
Модель показала фото / instagram.com/da_astafieva
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