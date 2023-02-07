На днях состоялось ежегодное награждение музыкальной премией Грэмми. На церемонию пришли множество знаменитостей, среди которых были и Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
И если все радовались такому событию, то Аффлек был грустным. Именно такое выражение лица попало в объектив папарацци. В результате актер стал мемом.
Как отреагировали пользователи сети
- "Бен Аффлек на Грэмми - это как я во время очередного рабочего звонка по зуму"
- "Бен Аффлек выглядит так, как кто-либо на корпоративе жены"
- "Бен Аффлек словно говорит своим лицом: "Уберите меня отсюда""
- "Бен, моргни, если ты в порядке"
Кроме того, в Twitter пишут, что Лопес отчитала Аффлека за его недружелюбное выражение лица. К такому выводу пришел специалист по чтению по губам, посмотрев фрагмент церемонии Грэмми.
Видео дня
Он написал, что Лопес попросила мужа выглядеть более дружелюбно и мотивировано. А сам Аффлек якобы ответил ей: "Я мог бы".
Напомним, ранее Джей Ло вспомнила разрыв с Аффлеком 18 лет назад.