Она попросила его быть более дружелюбным.

На днях состоялось ежегодное награждение музыкальной премией Грэмми. На церемонию пришли множество знаменитостей, среди которых были и Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

И если все радовались такому событию, то Аффлек был грустным. Именно такое выражение лица попало в объектив папарацци. В результате актер стал мемом.

Как отреагировали пользователи сети

"Бен Аффлек на Грэмми - это как я во время очередного рабочего звонка по зуму"

"Бен Аффлек выглядит так, как кто-либо на корпоративе жены"

"Бен Аффлек словно говорит своим лицом: "Уберите меня отсюда""

"Бен, моргни, если ты в порядке"

Кроме того, в Twitter пишут, что Лопес отчитала Аффлека за его недружелюбное выражение лица. К такому выводу пришел специалист по чтению по губам, посмотрев фрагмент церемонии Грэмми.

Видео дня

Он написал, что Лопес попросила мужа выглядеть более дружелюбно и мотивировано. А сам Аффлек якобы ответил ей: "Я мог бы".

Напомним, ранее Джей Ло вспомнила разрыв с Аффлеком 18 лет назад.

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