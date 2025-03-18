Артист подчеркнул, что не согласен с таким решением.

Недавно Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило участникам музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных для государства и они получили бронирование от мобилизации. Однако лидер группы "Бубокс" Андрей Хлывнюк уже отреагировал на эту новость.

Музыкант опубликовал новый поста в своем Facebook. Андрей отметил, что произошла "документальная путаница" из-за которой можно неправильно все понять.

"Я не считаю команду критически важной. Придет порядок в документальной путанице и назовут как-то менее кричаще", - отметил Хлывнюк.

Видео дня

К слову, поклонники группы "Бумбокс" поддержали высказывания фронтмена. Кстати, сам Андрей с начала полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ и постоянно собирает донаты на нужды армии на своих концертах.

Напомним, ранее 42-летний ведущий Александр Педан ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: