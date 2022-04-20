Российская музыкальная группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Поколение Z". В свое музыкальной работе артисты попытались донести до слушателей, что ими манипулируют и руководят при помощи пропаганды, а в Украине идет война, развязанная диктатором Путиным.
В своей композиции музыканты уверенно заявили, что "все проср*ли", а также развенчали миф о том, что "страны НАТО хотели напасть на Россию".
В клипе музыканты "Ногу свело!" показали часть телефонного разговора попавшего в плен в Украине российского солдата, где тот рассказывает матери правду о жестоких убийствах мирных украинцев, а она ему не верит.
"Русские, мы все проср*ли...
А было так хорошо вначале:
Большая страна и демократия,
Нефтяная труба,
Е*ать ее.
Русские, мы одичали,
Но были не так опасны,
Пока мычали", - поется в песне.
Напомним, ранее УНИАН писал как звезды отреагировали на запрет въезда в РФ.