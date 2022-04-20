Российская рок-группа попыталась донести до своих слушателей, что ими манипулируют при помощи пропаганды.

Российская музыкальная группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Поколение Z". В свое музыкальной работе артисты попытались донести до слушателей, что ими манипулируют и руководят при помощи пропаганды, а в Украине идет война, развязанная диктатором Путиным.

В своей композиции музыканты уверенно заявили, что "все проср*ли", а также развенчали миф о том, что "страны НАТО хотели напасть на Россию".

В клипе музыканты "Ногу свело!" показали часть телефонного разговора попавшего в плен в Украине российского солдата, где тот рассказывает матери правду о жестоких убийствах мирных украинцев, а она ему не верит.

"Русские, мы все проср*ли...

А было так хорошо вначале:

Большая страна и демократия,

Нефтяная труба,

Е*ать ее.

Русские, мы одичали,

Но были не так опасны,

Пока мычали", - поется в песне.

Напомним, ранее УНИАН писал как звезды отреагировали на запрет въезда в РФ.

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