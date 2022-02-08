Певица снялась в сексуальных платьях и строгом брючном костюме.

Украинская певица Алина Гросу, которая состоит в романтических отношениях с российским актером Романом Полянским, на днях выпустила новую автобиографическую песню "Виски" и теперь подумывает снимать для нее клип.

Исполнительница в своем Instagram поделилась видеоподборкой с эффектными образами для будущей видеоработы.

"Премьера песни… А мы уже готовимся снимать клип. Какой сценарий вы здесь видите?" – поинтересовалась она в подписи к ролику.

На видео Гросу предстает с распушенными волнистыми волосами в роскошных черных облегающих платьях, а также в строгом брючном костюме.

"Браво", "Какая же ты красивая", "Ну, просто королева наша", "Песня отличная", "Успешная бизнес-леди", – отреагировали подписчики.

По словам Гросу, песню она написала еще 10 лет назад, когда ей было 16 лет: "Это моя история, о которой я долгое время молчала, и только когда раны зажили, я решила вам ее презентовать".

В композиции рассказывается об изменах и несправедливом выборе.

Читайте такжеАлину Гросу и ее возлюбленного "застукали" на сеновале (фото)Напомним, ранее сообщалось, что недавно Алина Гросу с бойфрендом показали съемочной группе программы "Светская жизнь" шикарный семейный особняк в Черновцах.

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