Решетник признался, что из-за этой болезни над ним насмехались.

Украинский ведущий, звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник, жена которого ранее рассказала о ссорах с любимым, прокомментировал свою болезнь, которая была у него много лет. Знаменитость признался, что на фоне издевательств из-за заболевания у него была психологическая травма.

В интервью для издания "РБК-Украина" телезвезда поделился, что почти с рождения и до 12 лет он боролся с псориазом. Это болезнь кожи, во время которой на теле появляются красные зудящие сухие папулы. По его словам, 70 процентов тела было покрыто ранами. Из-за этого он стал жертвой буллинга среди сверстников.

"С двух месяцев до двенадцати лет. Он был по всему моему телу, и я выглядел как гадкий утенок. Где-то 70% тела были поражены различными ранами. Я рос таким гадким утенком. В школе слышал насмешки, что очень повлияло на мое восприятие себя и собственную самооценку. Но меня очень поддерживали родители, это мне очень помогало", - вспомнил шоумен.

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Чтобы отпустить обиды и забыть пережитое, Решетник был вынужден обратиться к психологу. Только специалист помог ему полностью отпустить прошлое и научиться быть уверенным в себе. Ведущий вспомнил, что едва ли не впервые он пошел в бассейн уже во взрослом возрасте, ведь раньше не мог этого сделать из-за болезни.

"Когда я вспоминаю те времена, мне аж страшно становится, ведь этот опыт был травматическим. Я прошел терапию у психолога, чтобы раз и навсегда больше не погружаться в те воспоминания, это в прошлом. В частности из-за причины заболевания я не мог ходить в бассейн, не умел плавать. Это мне было уже 30 лет, но мне удалось научиться. Поэтому я стремлюсь показывать людям, что можно становиться лучше, даже если жизнь бросает вызовы. Я кайфую от того, когда помогаю другим поверить в себя", - отметил знаменитость.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, почему Надежда Мейхер молчит о войне в Украине. Он убежден, что экс-коллега сложно переживает вторжение россиян, но якобы высушена молчать из-за мужа-россиянина.

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