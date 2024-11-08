Ведущий назвал истинную причину молчания певицы, которая живет за границей.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник высказался об экс-коллеге - певице и в прошлом участнице группы "ВИА Гра" Надежде Мейхер. Телезвезда прокомментировал ее молчаливую позицию относительно войны в Украине.

Как известно, артистка живет за границей. Она никак не высказывается о полномасштабном вторжении. Лишь в первые дни большой войны Надежда записала видео, в котором поблагодарила ВСУ. Однако в 2023 году стало известно, что Мейхер состоит в браке с россиянином.

Решетник и исполнительница долгое время были ведущими одного проекта на украинском телеканале. Они поддерживали связь, но последний раз это было еще более 3 лет назад. При этом Григорий убежден, что, несмотря на молчание, у Надежды якобы "болит душа за Украину". Перед ней встал выбор и она, мол, была вынуждена выбрать мужа-россиянина, а не Украину.

"Я Надю относительно неплохо знаю, я знаю, как она любит Украину, несмотря на все. Но, когда ты выбираешь, когда встает перед тобой выбор, или муж с детьми из другой страны, или страна ... Это ее выбор, но я думаю, душа болит. Она даже, несмотря на то, что у нее была успешная карьера до войны в России, она жила в Киеве, это было принципиально. Муж летал", - вспомнил ведущий.

Знаменитость добавил, что, по его мнению, решение Мейхер выбрать мужчину, с которым у нее есть дети, было вполне логичным. Решетник подчеркнул, что не будет осуждать экс-коллегу, потому что пока не знает, как она оказалась в такой ситуации.

"Я думаю, что, пожалуй, поздороваюсь из уважения. Мне то она ничего плохого и, надеюсь, украинскому народу не сделала. А вот будет ли о чем говорить? У меня большие сомнения. Для меня эта позиция ее, что она выбрала сторону мужа, довольно такая логичная. Это мог быть и ультиматум, и просьба: или ты возвращаешься и разводишься, или ты сохраняешь человека. Я так понимаю, вопрос вот так стоял", - считает Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал, как его дети реагируют на войну. Как известно, у ведущего трое сыновей.

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