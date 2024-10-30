Жена Григория Решетника откровенно рассказала о ссорах с мужем

По ее словам, у них есть нерешенные задачи.

Украинский ведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина вместе уже 16 лет. Пара воспитывает троих сыновей. В социальных сетях они транслируют картинку идеальной жизни, однако у них, как и в каждой семье, бывают ссоры.

В своем блоге Кристина рассказала, из-за чего у нее с мужем могут возникать недопонимания.

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"Я опаздываю, у меня есть проблемы со временем. А он скручивает носки перед стиркой. И так делают все ребята. А мне (учитывая количество мужчин в доме) перед стиркой раскручивать – тратить кучу времени", — призналась жена ведущего.

При этом Кристина не считает это серьезной проблемой. Она говорит, что это всего лишь нерешенная задача, которую нужно решить.

"Мы 16 лет вместе – это не проблемы. А просто нерешенные задачи, которые нужно решать. Вот и все", – заверила Кристина.

Напомним, ранее Григорий Решетник с женой уехал за границу и раскрыл причину выезда. Дело в том, что Кристину и Григория пригласили их друзья, которые организовали скромное празднование своего венчания. Решетникам выпала честь стать венчальными родителями влюбленных. Праздник прошел в небольшом кругу гостей в местном храме, в Чехии.

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