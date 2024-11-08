Знаменитость получил несколько политических предложений.

Украинский ведущий Григорий Решетник, который работает на телеканале СТБ, откровенно рассказал о своих политических амбициях. Он ответил, сколько раз получал предложения пойти в политику за годы своей популярности на телевидении.

Еще, когда телезвезда был студентом, он принял участие в предвыборной кампании партии "Наша Украина". Это было в 2006 году. По словам Григория, он "раздавал флажки" украинцам, ведь хотел заработать денег. Однако на этом его так называемая политическая деятельность завершилась. Он выбрал карьеру на телевидении и не хотел связывать жизнь с политикой. В общем, как признался ведущий, он примерно 10 раз получал предложения о смене деятельности, но каждый раз отказывался.

"Это можно посчитать - 5-10. До десяти раз, наверное. Так завуалировано: "Григорий, вы успешный, популярный, не рассматриваете ли вы возможность такого сотрудничества и вообще поддержки? А чем бы мы могли быть полезными друг для друга?" Ну как-то так", - вспомнил Решетник, как ему предлагали идти в политику.

Григорий добавил, что всегда находил слова для отказа и отметил, что он, мол, "слишком честный человек" для этой сферы. В то же время те, кто предлагал ему политическую карьеру, понимали выбор звезды и до шантажа никогда не доходило.

"Я отшучивался, говорил, что не время, и я как-то не готов. Я всегда находил аргументы. Для меня важна свобода, и вообще, я слишком порядочный и честный человек для политики", - поделился знаменитость.

В дополнение, Решетник указал, что в политических кругах он знает порядочных людей, но таких очень мало.

"У меня очень много знакомых из разных сфер деятельности. И я, пожалуй, бы не обобщал, хотя, конечно, тенденции пугают. Но индивидуально подходил - есть порядочные люди, но, к сожалению, их единицы. Потому что система очень сильно ломает", - убежден Григорий.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал о заболевании кожи, с которым боролся 12 лет. Он признался, что из-за этой болезни над ним насмехались.

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