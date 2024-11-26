Ведущий рассказал об особом празднике в семье.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник поделился порцией семейного контента в сети. Знаменитость вышел на связь и сообщил о важном празднике в его семье.

В своем Instagram телезвезда публично обратился к своей жене Кристине и посвятил ей трогательный пост. Оказалось, что 25 ноября женщина отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. По случаю праздника супруги решили устроить семейную фотосессию в одном из столичных отелей.

Пара позировала на камеру в изысканных образах. В частности, Кристина выбрала для себя короткое белое платье с перьями и туфли с блестками, а ее избранник примерил черные классические брюки и белую рубашку.

Видео дня

Григорий опубликовал несколько кадров с любимой, а в подписи к ним поздравил ее с праздником и в очередной раз признался ей в любви. Он написал: "С днем рождения, моя Вселенная. Потому что меня любит необыкновенная женщина. Будь счастливой - люблю безгранично".

Также на своей странице в Instagram Кристина поделилась праздничным видео, на котором она задувает свечи на торте и танцует. Женщина указала, что загадала желание, о котором мечтают все украинцы уже много лет - мир в Украине.

"35. С днем рождения меня. Пусть сбудется моя мечта о мире", - написала жена ведущего.

В дополнение, звездные супруги, которые находятся в отношениях уже 16 лет, также опубликовали фотографию, на которой показалась их семья в полном составе. В частности, кроме Григория и Кристины, на камеру также позировали их трое сыновей - 11-летний Иван, 7-летний Дмитрий и 3-летний Александр.

Напомним, ранее Кристина Решетник поделилась романтическими воспоминаниями о первом свидании с мужем. Она рассказала о первом поцелуе с Григорием.

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