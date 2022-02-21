Артиста заметили в объятиях молодой красотки.

В сети появилась информация о том, что российский артист Григорий Лепс после развода с танцовщицей Анной Шапликовой закрутил новый роман.

Недавно по сети разлетелись фотографии, на которых артист обнимает и целует украинскую модель, Мисс Львов-2018 и первую вице-мисс Украина Вселенная 2018 Наталью Болюх.

При этом ни Лепс, ни Болюх пока никак не прокомментировали эти слухи. Но масла в огонь модель таки подлила. На днях один из ее подписчиков в Instagram спросил, кто ее любимый артист.

Наталья записала коротенькое видео под песню Лепса "Я счастливый" и написала: "Лепс, конечно же".

Напомним, в декабре 2021 года Григорий Лепс официально развелся со своей супругой спустя 20 лет брака.

Как сообщал УНИАН, инициатором развода стала Анна Шапликова. В браке с музыкантом они прожили 20 лет, супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

О причинах развода Лепса с женой ничего неизвестно, а для фанатов артиста новость стала полной неожиданностью.

Однако после новости о разводе Григорий Лепс отменил свое выступление. У русского певца случился гипертонический криз.

Медики сделали Лепсу все необходимые уколы и тем самым стабилизировали его состояние.

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