Брак знаменитости длился почти 20 лет.

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск балерины Анны Шапликовой и развел ее с эстрадным исполнителем Григорием Лепсом.

Об этом сообщает Super.

На заседании был лишь представитель Шапликовой. Ни Лепс, ни его уже бывшая жена не пришли в суд.

В пресс-службе суда уточнили, что от Лепса поступило согласие на расторжение брака.

Читайте также"Все в шоке, это позор": Григория Лепса пристыдили за ужасный концерт накануне разводаКак сообщал УНИАН, инициатором развода стала Анна Шапликова. В браке с музыкантом они прожили 20 лет, супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

О причинах развода Лепса с женой ничего не известно, а для фанатов артиста новость стала полной неожиданностью.

Однако после новости о разводе Григорий Лепс отменил свое выступление. У русского певца случился гипертонический криз.

Медики сделали Лепсу все необходимые уколы и тем самым стабилизировали его состояние.

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Автор: Марта Гичко