Концерт состоялся 27 лет назад на площади перед Оперным театром во Львове.

Фронтмен украинской группы"Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с поклонниками архивным фото, на котором изображен вместе с другими участниками.

Фотографию музыкант опубликовал на своей странице в Facebook и вспомнил первый большой публичный концерт группы, который состоялся 27 лет назад на площади перед Оперным театром во Львове.

"Помню, что почти все пели под фонограмму, кроме групп "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я решил, что чтобы не было, какие бы условия выступления - буду петь только вживую. И пел, в -7 градусов. И, помню, как немного грелись перед тем коньяком:) было немного страшно, но очень прикольно", - поделился музыкант.

Читайте такжеВ Киеве эвакуировали автомобиль семьи Святослава ВакарчукаВакарчук отметил, что еще несколько лет спустя группе не удавалось собрать такую большую аудиторию, как в январе 1995 года на том концерте.

"Фото с того концерта у меня не сохранилось. Если кто имеет, пришлите :)", - обратился фронтмен к подписчикам.

Напомним, Вакарчук 20 лет находился в отношениях с Лялей Фонаревой. После их развода стало известно, что у Святослава родился первенец. По данным СМИ, сына Ивана Спиваку могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

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