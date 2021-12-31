Он подчеркнул, что в 12 сезоне будет еще больше упора на украинскую музыку.

Лидер группы "Океан Эльзы" и тренер "Голоса страны" Святослав Вакарчук рассказал, что ожидать в новом сезоне шоу.

Вакарчук в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что рад вернуться в "Голос" после пяти лет отсутствия в кресле тренера.

Читайте также"Голос страны-12": тренеры шоу спели "Щедрик" в новогодней промо-кампании"Я рад вернуться в "Голос страны". Это было щемящее чувство. С одной стороны, за те четыре сезона, которые я был тренером, я сделал свое и чувствовал, что нужно дать дорогу другим. С другой стороны, когда мне предложили снова вернуться, я понял, что соскучился. Соскучился по участникам, которым хочется помочь", - рассказал артист.

Тренер подчеркнул, что в 12 сезоне будет еще больше упора на украинскую музыку. Именно это Святослав Вакарчук считает своей задачей на "Голосе".

"Для меня это принципиальная позиция, чтобы на "Голосе страны" побольше звучало украинской музыки. Чтобы мы были интегрированы в мировую культуру, но помнили, что наша собственная культура очень важна", - рассказал Вакарчук.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация ДОРОФЕЕВОЙ (Надя Дорофеева), рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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