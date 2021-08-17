Певица отдыхает со своей второй половинкой Владимиром Дантесом.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками новым фото с отдыха в Турции.

Снимок она опубликовала в Instagram,

Как известно, на днях исполнительница отправилась отдыхать со своей второй половинкой Владимиром Дантесом.

На фото Надя позирует спиной в светлой расстегнутой рубашке и серых облегающих мини-шортах.

Читайте такжеНадя Дорофеева выпятила голую попу и привлекла к себе вниманиеВ подписи к снимку певица призналась, что у нее бывают моменты, когда опускаются руки.

"Как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас", – пообещала Дорофеева.

"Очень хочется увидеть и услышать новые треки, клипы", "Ждем новый клип", "Мы готовы удивляться", – отреагировали поклонники.

Многие при этом восхитились ее красотой: "Фигура, к которой я стремлюсь", "Надя, твоя фигура – это кайф". "Икона стиля".

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Автор: Катерина Шварц