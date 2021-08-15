Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как отдыхает в Турции со своей второй половинкой Владимиром Дантесом.

Серию новых снимков исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Сегодня третий день нашего отпуска, и впервые в жизни, как-то так получилось, что я начала по-настоящему отдыхать сразу с заезда (обычно у меня уходит дня 3, чтоб чуть замедлиться и понять, что можно выдохнуть) А тут оп.. и как говорится, я на чиле, на расслабоне", – подписала Дорофеева фото.