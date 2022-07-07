Модель, которая занимается волонтерством, возмущена такому цинизму некоторых украинцев.

Украинская модель и певица Дарья Астафьева, которая занимается волонтерством после полномасштабного вторжения России на территорию родной страны, возмутилась цинизмом некоторых людей, уехавших за границу и показывающих в социальных сетях "красивую жизнь": отдых, кальяны, походы в кафе и так далее.

Своим мнением Даша поделилась в интервью YouTube-каналу "Гончарова".

"Мне не дает покоя одна ситуация с моей знакомой. Она что-то там выложила, а я говорю: "Как ты можешь такое выкладывать? У тебя мама до сих пор в Украине, а ты куришь кальян и пьешь шампанское". На что она мне ответила: "А ничего, что я закрыла сбор и провела благотворительный концерт?". Ничего, я только что пришла с "картошки" (чистила картошку, - ред), нажарила себе дома картошки, пью шампанское. Но я это не выставляю в Instagram-stories", - сказала Астафьева.

Она говорит - люди, которые смогли выехать за границу, чтобы спасти себя и своих близких, должны все время думать о своей стране и своих земляках, которым сейчас в разы хуже.

"Ты должна быть солидарна с теми людьми, которых насилуют, убивают. С теми, у кого нет рук, чтобы держать то же шампанское. Ты не должна это выкладывать в stories, бл*ха", - сказала Астафьева, обратившись к тем, кто показывает в соцсетях "красивую жизнь". К таким людям модель настроена крайне агрессивно.

"Я готова каждой такой падле быть морду за то, что они закрывают глаза на это", - резюмировала Дарья.

Напомним, звезда Playboy Астафьева обвинила некоторых артистов в зарабатывании денег на войне.

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