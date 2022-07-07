Певица и волонтер считает, что не все украинские звезды дают благотворительные концерты. Некоторые пользуются случаем, чтобы зарабатывать на этом.

Певица Даша Астафьева, которая с начала полномасштабной войны в Украине проявила себя как волонтер и сутками чистила картошку для обедов военным и терробороне, дала интервью YouTube-каналу "Гончарова".

Звезда предположила, что не все ее коллеги по шоу-бизнесу честно ведут свою деятельность в такое непростое время. Она допускает, что некоторые могут зарабатывать деньги под прикрытием благотворительных концертов.

"Они не очень откровенны. Иногда они говорят, что зарабатывают миллионы. Где те миллионы, где это доказательство? Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, которые не слышали взрывов. Я не считаю, что это откровенно, что это по-честному", - сказала Даша.

Она не называла конкретных имен, однако отметила - благотворительные туры кардинально отличаются от выступлений для военнослужащих.

"Петь песни, выступать и видеть военных - это совсем другое. Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет. Я не буду говорить кто, но многие из звезд именно это и делают. Они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги", - констатировала Астафьева.

Певица подчеркнула, что у нее сейчас практически нет вдохновения для исполнения и написания композиций.

Напомним, Даша Астафьева с мешком картошки посмеялась над тем, кто "переживает" за Украину, сидя на курортах.

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