Гордон расплылся в благодарностях Галкину.

С первого для вторжения России в Украину Максим Галкин публично осуждает войну. Он неоднократно критиковал власти РФ и призывал остановить кровопролитие в нашей стране.

Из-за своей политической позиции ему пришлось покинуть РФ и переехать в Израиль, так как он боится за жизни своих родных. Кроме того, в Израиле он анонсировал ряд концертов, а вырученные деньги перечислит на помощь украинским беженцам.

Такое поведение Галкина вызывает восторг и благодарность у украинцев. В стороне не остался и украинский журналист Дмитрий Гордон. Он поддержал Галкина, которого "запретили" в РФ из-за критики Путина.

"Максим Галкин - один из немногих россиян, кто нашел в себе силы и мужество публично выразить протест против войны в Украине. Я лично и миллионы украинцев ему за это благодарны. Он смелый и мужественный человек. Мое сердце всегда будет с ним. Всегда! Я благодарен ему за это", - сказал Гордон.

Отметим, в России нашли способ отомстить Максиму Галкину за осуждение войны в Украине. Все его запланированные концерты в РФ отменили, а также уволили его с "Первого канала", на котором он работал пять лет.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон высказался о комике Нурлане Сабурове, который оскандалился неудачной шуткой об убитых украинцах.

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